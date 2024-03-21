الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: مكتسبات المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي ثورة حقيقية

الرئيس السيسي فى
الرئيس السيسي فى احتفالية المراه المصرية

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن ما حصلت عليه المرأة المصرية من مكتسبات طيلة السنوات الماضية، في عهد الرئيس السيسي ثورة حقيقية لم تكن منتظرة أو متخيلة، أن تحدث بهذا الحجم، انطلاقا من التقدير الكبير من جانب القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للمرأة ودورها في استقرار المجتمع وفعاليته.

ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما كشفته وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال احتفالية المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي عما قدمته الدولة نحو المرأة خلال السنوات الماضية، وجهود دعم وتكمين المرأة عبر  مبادرة "حياة كريمة، التى تستهدف 26 مليون مصرية من خلال تحسين جودة الأسرة المصرية أو المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة للمرأة مثل مبادرة صحة الأم والجنين، وإجراء 47 مليون فحص للسيدات علاوة على التمكين الاقتصادي للمرأة بتمويل قدره 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 5 ملايين مستفيدة بتمويل قدره 6 مليارات عام 2016، ما يؤكد على اهتمام متواصل بالمرأة المصرية وتعزيز مقدراتها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بالمرأة المصرية هو اهتمام فاعل بنصف المجتمع، وبالتوازي مع الطفل والاهتمام بالشباب ضمن منظومة قيم تحترم المرأة المصرية وتحترم الإنسان المصري.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالإعراب عن تقديره الشديد لجهود الرئيس السيسي في تعزيز حقوق المرأة، وفي إحداث نقلة هائلة فيه تنعكس إيجابا على كل أفراد المجتمع.

من جانبه هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أمهات مصر بعيد الأم الذي يوافق اليوم 21 مارس، مؤكدا أن هذا العيد تكريم كبير لمشوار كفاح سطرته كل أم مصرية بجهد وتعب وسهر وتضحية من أجل أبنائها، وأن حقها أكبر بكثير من تحديد يوم عيد لها، ولكن كل يوم هو عيد لكل الأمهات.

النائب مجاهد نصار المرأة المصريه عهد المرأة احتفالية المرأة المصرية المرأة أيقونة النجاح

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يقبل رأس الأم المثالية شادية عبدالكريم فى احتفالية عيد الأم

الأكثر قراءة

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة