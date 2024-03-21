برلماني: مكتسبات المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي ثورة حقيقية

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن ما حصلت عليه المرأة المصرية من مكتسبات طيلة السنوات الماضية، في عهد الرئيس السيسي ثورة حقيقية لم تكن منتظرة أو متخيلة، أن تحدث بهذا الحجم، انطلاقا من التقدير الكبير من جانب القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للمرأة ودورها في استقرار المجتمع وفعاليته.

ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما كشفته وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال احتفالية المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي عما قدمته الدولة نحو المرأة خلال السنوات الماضية، وجهود دعم وتكمين المرأة عبر مبادرة "حياة كريمة، التى تستهدف 26 مليون مصرية من خلال تحسين جودة الأسرة المصرية أو المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة للمرأة مثل مبادرة صحة الأم والجنين، وإجراء 47 مليون فحص للسيدات علاوة على التمكين الاقتصادي للمرأة بتمويل قدره 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 5 ملايين مستفيدة بتمويل قدره 6 مليارات عام 2016، ما يؤكد على اهتمام متواصل بالمرأة المصرية وتعزيز مقدراتها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بالمرأة المصرية هو اهتمام فاعل بنصف المجتمع، وبالتوازي مع الطفل والاهتمام بالشباب ضمن منظومة قيم تحترم المرأة المصرية وتحترم الإنسان المصري.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالإعراب عن تقديره الشديد لجهود الرئيس السيسي في تعزيز حقوق المرأة، وفي إحداث نقلة هائلة فيه تنعكس إيجابا على كل أفراد المجتمع.

من جانبه هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أمهات مصر بعيد الأم الذي يوافق اليوم 21 مارس، مؤكدا أن هذا العيد تكريم كبير لمشوار كفاح سطرته كل أم مصرية بجهد وتعب وسهر وتضحية من أجل أبنائها، وأن حقها أكبر بكثير من تحديد يوم عيد لها، ولكن كل يوم هو عيد لكل الأمهات.