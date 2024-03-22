قيادات الأزهر ووفود 25 دولة يجتمعون على مائدة عالم أزهرى

شارك وفود أكثر من 25 دولة في حفل الإفطار الجماعي الذي نظَّمه حمدي طه، الأستاذ بجامعة الأزهر، بحضور قيادات الأزهر من رؤساء الجامعة الحاليين والسابقين، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

كما حضر الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري السابق، ومنسق عام بيت العائلة، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام، والدكتور غانم السعيد، عميد كليتي الإعلام واللغة العربية السابق، والدكتور صابر عبدالدايم، عميد كلية اللغة العربية الزقازيق الأسبق، والإعلامي طارق علام، وهشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد الأبنودي، رئيس تحرير عقيدتي، ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات والأساتذة، وخريجو إعلام الأزهر.

ضمت الوفود ممثلي دول (فلسطين، الهند، موريتانيا سريلانكا، جيبوتي، أفغانستان، ليبيا، اليمن، إندونيسيا، بنغلاديش، الصومال، نيجيريا، بوروندي، السودان، ماليزيا، غينيا، غينيا كوناكري، توجو، بنين، كازاخستان، أوزباكستان، تايلاند، العراق، الكاميرون، تشاد، جزر هايتي).

ويحرص قيادات جامعة الأزهر على تناول الإفطار مع الوافدين بالجامع الأزهر بقيادة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، كما حرصوا على تناول الإفطار بين أبنائهم المغتربين من طلاب وطالبات جامعة الأزهر من غير المقيمين في المدن الجامعية، بقيادة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ثم حرصوا على المشاركة اليوم في حفل الإفطار الجماعي الذي يضم مصريين ووافدين وإعلاميين من خريجي الأزهر، مما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان بلد مضياف يقدر طالب العلم ويستوصي به خيرًا برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جانب من الإفطار

جانب من الإفطار

جانب من الإفطار

جانب من الإفطار

جانب من الإفطار

جانب من الإفطار