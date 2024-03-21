نقيب الأشراف يعزى مستشار "أبومازن" فى استشهاد شقيقته بقصف على منزلهم وسط غزة

تقدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء للدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي القضاة، في استشهاد ٢٧ فردًا من عائلته بينهم شقيقته، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأدان نقيب السادة الأشراف واستنكر بشدة ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني، ما يسفر عن سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، مطالبًا المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة بالتدخل بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية.

ودعا نقيب السادة الأشراف إلى ضرورة تكاتف الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الغاشم للكيان الصهيونى المحتل، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.