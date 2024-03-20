الخميس 21 مارس 2024
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الدين لله

كل ما تريد معرفته عن العشر الأواخر من رمضان 2024

العشر الأواخر من
العشر الأواخر من رمضان 2024

 ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول فضل ‎العشر الأواخر من شهر رمضان والأعمال التي يستحب أن يحرص عليها المسلم خلاله، حيث جاء نص السؤال يقول: «ما فضل العشر الأواخر من رمضان؟ وماذا ينبغي على المسلم فعله في هذه الأيام؟».

العشر الأواخر من رمضان  

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"فَاعْفُ عَنِّي".. دعاء ليلة القدر 2024 كامل

وأجابت دار الإفتاء على السائل بأن فضل العشر الأواخر من رمضان كبير، كما أن هذه الليالي تحتوي على ليلة القدر، والتي وصفها الله عز وجل في كتابه الكريه بأنها «ليلة خير من ألف شهر»، كما أشارت إلى ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى ليله وأيقظ أهله وشد مئـزره».

العشر الأواخر من رمضان 2024


وأشارت الإفتاء إلى أن العشر الأواخر من رمضان إلى رواية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في عبادة الله عز وجل خلال هذه الأيام العشر، وقالت دار الإفتاء: «ينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان بكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار بقصد التعرض لعفو الله ورحمته ورضوانه، وأيضًا لعله يوافق ليلة القدر فلا يشقى بعدها أبدًا».

ولفتت الإفتاء إلى ليلة القدر، قائلة: «ليلة القدر ضمن العشر الأواخر من رمضان ولا يُعرف موعدها بالتحديد، والحكمة من ذلك هي أن يجتهد العبد في عبادة ربه على مدار هذه الأيام المباركة كلها».

وأشارت لما ورد عن عُبَادَةُ بْن الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «إِنِّى خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ». رواه البخاري _ باب الإيمان. 

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