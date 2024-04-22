أشرف العشرى: إسرائيل تعيش حالة مأساة وتفكك وانهيار

أكد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن إسرائيل تمارس حربًا رخيصة من خلال سعيها لإخفاء الانتهاكات التي ترتكبها في غزة على المنصات الدولية، وتقوم ببث الكثير من الأكاذيب والتي تسعى إسرائيل من خلالها إلى رفع كثير من الغضب في الشارع الإسرائيلي بسبب فشل الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح "العشري"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس وإسرائيل الآن في مأزق كبير وكلاهما لم يحقق الأهداف المرجوة، مشددًا على أن قبل 7 أكتوبر كانت حماس وإسرائيل تعززان بعضهما البعض، وكان هناك تعاون وثيق وتبادل استخباراتي وأمني ومعلوماتي وكثير من الأسلحة التي قدمت لحماس على مدار 20 عامًا كان بتزكية وغطاء من قبل إسرائيل.

وشدد على أن ما فعلته حماس في الـ7 من أكتوبر هو تغيير المعادلة باتجاه المواجهة المباشرة بين الجانبين، إلا أنه في نهاية الأمر كثير من تفاصيل المشهد في الـ25 عامًا الماضية كان تواجد حماس وممارسة العنف والتوتر داخل قطاع غزة والضفة من صنع إسرائيل في المقام الأول.