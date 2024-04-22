الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

‏ باحث: واشنطن تعهدت بتقديم 14 مليار دولار لإسرائيل في بداية الحرب

نظير مجلي باحث في
نظير مجلي باحث في الشؤون الإسرائيلية

قال نظير مجلي، باحث في الشؤون الإسرائيلية، إن المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل يعتبر تقليدي؛ لأن أمريكا دائمًا ما تقف الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل من دون حدود، ولكن هذه المساعدات من ناحية الحجم غير مسبوق ومن ناحية المضمون، لأنه يتحدث عن تقديم أسلحة جديدة لإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل تتضمن أسلحة جديدة وقنابل ذكية عادة ما تستخدم في ضرب الأنفاق، ويعتقد البعض أنها جاءت لكي تعزز قوة إسرائيل في حربها مع لبنان، ويقال أن هذا الدعم جاء لأنه تقليدي من أمريكا لإسرائيل بعض النظر عن حكومة إسرائيل والتي تضع عراقيل أمام المخططات الأمريكية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أنه دائمًا ما يكون هناك في إسرائيل حالة من التشكيك المستمر في كل شئ، ولذلك يقولون أنهم يخشون من هذا العناق بين أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت منذ بداية الحرب بتقديم 14 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، وهو ما ظهر في وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زياته إلى تل أبيب، بتقديم مساعدات إسرائيل 14 مليار دولار.

وأشار إلى أن المبلغ الذي تم تخصيصه لإسرائيل هو دعم لإسرائيل ومازال الدعم الأمريكي لتل أبيب مستمر، مؤكدًا أنه خلال الحرب دخلت حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية في صراع شديد وخلافات جوهرية في عدد من القضايا تتعلق بإدارة الحرب وأهداف هذه الحرب.

واشنطن باحث القاهرة الإخبارية المساعدات الأمريكية إسرائيل

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