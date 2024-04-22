الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق فهمي: الأكاذيب الإسرائيلية هدفها جر مصر للصراع

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك مراوغات إعلامية وسياسية في إسرائيل، وهذا ما تصدت له الدولة المصرية، والعمل على التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل دبلوماسي.

وأضاف "فهمي" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك معلومات وأخبار مضللة غير حقيقية تروج لها الحكومة والإعلام الإسرائيلي، حيث تكررت الأكاذيب منذ بداية الأزمة الفلسطينية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الهدف من الأكاذيب الإسرائيلية هو التشويش على الموقف المصري الراسخ في القضية الفلسطينية، والعمل على قلب الرآي العام العالمي.

ونوه، أن المواجهات الأخيرة داخل القطاع وخارجه، تؤكد فشل المنظومة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا أن مسؤولية مصر الكبيرة في الإقليم تتجاوز ما يمكن أن يجري من الداخل.

وتابع، أن إسرائيل تحاول جر مصر في الصراع، من خلال الأكاذيب والإدعاءات، وهذا ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل الخطابات.

طارق فهمي الفلسطينية الأكاذيب الاسرائيلية الموقف المصري القاهرة الإخبارية

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