إيفان يواس: كييف فقدت أراضى لصالح روسيا بعد تراجع المساعدات الغربية

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية، إن الصراع بين الأحزاب الأمريكية في الانتخابات الأمريكية القادمة ستحدد بشكل كبير مستقبل أوكرانيا، سواء في المساعدات أو العلاقات السياسية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كييف فقدت أراضى لصالح روسيا بعد تراجع المساعدات الغربية.

ونوّه، بأن الانتخابات الأمريكية، ستلقى بظلالها على الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلي أن المساعدات في الوقت الحالي تمثل 80% من الموارد الأوكرانية تذهب من أجل شراء الأسلحة لمواجهة روسيا.

وتابع، أننا نتوقع تصويت في مجلس الشيخ الأمريكي، بتمرير حزمة من المساعدات، مؤكدًا أن الدعم قد يصل إلى أوكرانيا بنهاية الأسبوع الحالي، وهذا سيسهم بشكل كبير في التصدي للقوات الروسية.