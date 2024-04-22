الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إيفان يواس: كييف فقدت أراضى لصالح روسيا بعد تراجع المساعدات الغربية

إيفان يواس
إيفان يواس

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية، إن الصراع بين الأحزاب الأمريكية في الانتخابات الأمريكية القادمة ستحدد بشكل كبير مستقبل أوكرانيا، سواء في المساعدات أو العلاقات السياسية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كييف فقدت أراضى لصالح روسيا بعد تراجع المساعدات الغربية.

ونوّه، بأن الانتخابات الأمريكية، ستلقى بظلالها على الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلي أن المساعدات في الوقت الحالي تمثل 80% من الموارد الأوكرانية تذهب من أجل شراء الأسلحة لمواجهة روسيا.

وتابع، أننا نتوقع تصويت في مجلس الشيخ الأمريكي، بتمرير حزمة من المساعدات، مؤكدًا أن الدعم قد يصل إلى أوكرانيا بنهاية الأسبوع الحالي، وهذا سيسهم بشكل كبير في التصدي للقوات الروسية.

إيفان يواس المساعدات الغربية كييف العلاقات السياسية القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

مواد متعلقة

البيت الأبيض: بايدن أكد لزيلينسكى أن المساعدات العسكرية ستصل إلى أوكرانيا

‏ باحث: واشنطن تعهدت بتقديم 14 مليار دولار لإسرائيل فى بداية الحرب

القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة صفد شمال إسرائيل من الجنوب اللبنانى

أبوشامة لـ"القاهرة الإخبارية": المساعدات الأمريكية لكييف وتل أبيب تطيل أمد الحربين

جيش الاحتلال: رصدنا 35 عملية إطلاق صاروخى من الأراضى اللبنانية

أشرف العشرى: إسرائيل تعيش حالة مأساة وتفكك وانهيار

مراسل القاهرة الإخبارية: انفجارات عنيفة تهز مدينة رفح الفلسطينية

خبير شئون إسرائيلية: شعور المواطن بعدم الأمن والاستقرار سبب تربع نتنياهو على السلطة

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

محافظ بورسعيد يشارك فى مقاطعة الأسماك: "متضامن مع الأهالى"

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال