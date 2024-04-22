الإثنين 22 أبريل 2024
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أبوشامة لـ"القاهرة الإخبارية": المساعدات الأمريكية لكييف وتل أبيب تطيل أمد الحربين

الصحفي محمد مصطفى
الصحفي محمد مصطفى أبو شامة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إنّ إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة في حربها ضد روسيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، ستكون سببًا في استمرار أمد الحربين، ورفع كفاءة الطرفين المدعومين منها في استمرارها على مستوى عمليات القتال.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنّ توقيت اتخاذ هذا القرار بالغ الأهمية خاصة في ظل التقدم الروسي المتصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما شكّل حافزًا للإدارة الأمريكية لكي تمارس كل الضغوط على نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لانتزاع هذه الموافقة، والتي ربما كانت تُكلف رئيس مجلس النواب الحالي منصبه إذا عارض هذا القرار أكثر من ذلك.

وتابع أن هذه المساعدات لن تؤتي بثمار حقيقية لأوكرانيا بل ستؤثر على مسار الحرب، وربما تستغله روسيا لمزيد من التصعيد ومحاولات كسب المساحات والمعارك في الداخل الأوكراني أكثر وأكثر.

أبو شامة القاهرة الإخبارية كييف تل أبيب مطروح للنقاش

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