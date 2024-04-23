الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل اليونسكو: من الضروري أن يفرق الإعلام بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة

ممثل اليونسكو:
ممثل اليونسكو:

بدأت منذ قليل جلسات مؤتمر "الثقافة والتربية الإعلامية" لليونسكو بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الدول العربية، بمحاضرة تحت عنوان "محو الأمية الاعلامية والمعلوماتية".

 وانطلقت فاعليتها بكلمة للدكتور تابيو فاريس، ممثل منظمة اليونسكو، حيث أكد خلال كلمته، على ضرورة التوعية الإعلامية لكل خريجي الكليات والجامعات. 

كما سلط الضوء على آخر الأبحاث التابعة للمنظمة، والذي يربط بين تداول المعلومات المرتبطة والتربية الثقافية والإعلامية. 

وأضاف فاريس، أنه من الضروري علي خريجي الإعلام القدرة على البحث والتحليل والتأكد من الإنتاج الصحيح ونشر المعلومات عن طريق العديد من وسائل الإعلام الرقمية والتكنولوجيا. 

ونوه أن قرار اليونسكو عام 1945 نص على أنه يجب التعاون لتطوير العلم المشترك لبناء السلام في عقول الأفراد، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يفرق الإعلام بين المعلومات الصحيحة والمعلومات المغلوطة.

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