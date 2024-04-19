اليونسكو تُعلن فتح باب التقدم لـ5 زمالات فى مجال علم الآثار والحفاظ عليها

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لـ5 زمالات في مجال علم الآثار والحفاظ عليها لعامي 2024-2025؛ بهدف تعزيز قدرات الموارد البشرية وتعزيز التفاهم والصداقة الدوليين بين الأمم والشعوب.

وأكدت منظمة اليونسكو أنه يوجد 16 دولة عضوًا بالمنظمة، من بينها جمهورية مصر العربية، لها الحق في التقدم لهذا البرنامج، على أن يتم منح المُرشَّحين الخمسة المُختارين الفرصة لإجراء تدريب أثري لمدة 9 أشهر خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2024 وحتى 30 يونيو 2025، والذي سيتضمن دورة رئيسية حول: "أساليب جديدة مُتعددة التخصصات في المُمارسة الأثرية"، ودورات إضافية وتكميلية مُختارة بكلية الآثار بجامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان ببولندا.

☆ شروط التقدم:

- يجب أن يكون المُرشح حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير، ويُفضل أن يكون ذلك في مجال علم الآثار أو الحفظ.

- أن يُتقن القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

- لا يزيد عمره عن 40 عامًا.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج وكيفية التقدم يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.unesco.org/en/fellowships/poland-archaeology-conservation

على أن يتم إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي الخاص باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في موعد غايته 3 مايو 2024، حتى يتسنى للجنة الوطنية اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

[email protected]

[email protected]

علمًا بأنه لن يتم النظر في الترشيحات غير مستوفاة شروط البرنامج أو التي يتم تقديمها بعد الموعد المُحدد.

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية (ICM)، التي تأسست عام 2022، وتم تعديلها عام 2023، وتُمنح لأي فرد أو مجموعة أو منظمة من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر والجنس والدين، بشرط المساهمة في التنمية والمشاركة الاجتماعية للشباب والنساء من خلال أنشطة التدريب على الفنون القتالية والدفاع عن النفس؛ بهدف اكتشاف ودعم الممارسات الجيدة في مجال تعليم فنون الدفاع عن النفس في جميع أنحاء العالم.