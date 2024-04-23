أساتذة بـ إعلام القاهرة أمام مؤتمر اليونسكو: الشخص المؤثر بمواقع التواصل يقدم واقعا مصنوعا

قالت الدكتورة نجوي كامل، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، إنه كلما زادت الأكاذيب والشائعات، زادت ظاهرة الشخصيات المؤثرة علي مواقع التواصل الإجتماعي أو كما يعرفون باسم "البلوجرز".

وأضافت "كامل" خلال كلمتها بجلسة اليوم من مؤتمر "الثقافة والتربية الإعلامية" لليونسكو بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الدول العربية، أن المؤثرين علي مواقع التواصل الإجتماعي دائما ما يستخدمون الأخبار المغلوطة من أجل زيادة المتابعين، وهذا أمر أنتشر بشكل كبير في الفترة الحالية.

ونوهت أن التعلق بالمؤثرين أمر قد يكون إيجابي وسلبي، وفكثير من الأحيان نجد أشخاص يروجون لأفكار إباحية أو مخالفة للعادات والتقاليد.

وتابعت، أن الشباب في وقتنا الحالي، يتعرض لكم كبير من الأخبار المضللة والأفكار الزائفة، وعلي الأسرة والمؤسسات الإعلامية أن تحارب ذلك.

وأشارت، أن الشخص المؤثر علي مواقع التواصل الاجتماعي يقدم واقع مصنوع للمتابعين، من أجل زيادة المتابعين والتربح حتي لو دفعه ذلك لترويج أفكار مخالفة ومغلوطة.

