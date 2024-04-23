خبير إعلامي مغربي: مكانة مصر كبيرة في كل قلب مواطن عربي

قال الدكتور عبد السلام الأندلسي، أستاذ كلية الإعلام بالمغرب، إننا عندما نشعر بأن مصر تألمت نتألم، وهذا بسبب مكانة مصر في قلب كل مغربي وعربي.

وأضاف، خلال كلمته بجلسة اليوم من مؤتمر "الثقافة والتربية الإعلامية" لليونسكو بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الدول العربية، أن كشف الأخبار المتطرفة يساهم في زيادة التسامح وتطور الشعوب.

ونوه، أن كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية كانت واضحة وكاشفة لخطورة التضليل الإعلامي علي الشعوب والصراعات في المنطقة.

وتابع، أن الأخبار المضللة يمكن مواجهتها بنفس القوة وعلى نفس الوسيلة وهذا أمر هام علي كل الأكاديميين أن ينشروا ذلك بين الطلاب.