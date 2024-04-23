كيفية إدارة ميزانية البيت بطريقة ذكية؟ (فيديو)

قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إننا بحاجة إلى إحداث توازن بين الموارد والاحتياجات الشخصية واحتياجات أفراد الأسرة.

وأضافت "حمزة" خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية ten، أنه يجب على الجميع تحديد الميزانية الشهرية، من خلال جرد جميع الموارد مثل الراتب أو أي دخل تحصل عليه بصفة شهرية، مهما كان بسيطًا.

كما يُفضل إعطاء هامش أكبر للإنفاق لتغطية المصروفات غير المتوقعة مثل التطبيب والدواء، بالإضافة إلى استخدام نموذج جدول لتنظيم الراتب الشهري ووضعه في مكان مناسب للالتزام بالخطة المالية.

ونوهت بأهمية الأولوية للنفقات الضرورية، لذا علينا أن نتجنب فكرة الإنفاق على العروض للمنتجات، مشيرةً إلى أنه يجب تخطيط الميزانية بشكل جيد وعدم الإفراط في زيارة المولات لتجنب الاستهلاك غير المعقول.