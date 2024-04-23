الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد تدميرها في الحرب.. هل ستعود مستشفيات غزة للعمل؟

عائد ياغي
عائد ياغي

قال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن هناك محاولات لإعادة تشغيل جزئ لمستشفى الأمل في محافظة خان يونس، بعد تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى محاولات أخرى لتشغيل بعض المستشفيات في قطاع غزة بعدما تعرضت لاعتداءات وتدمير من جانب الكيان المحتل.

وأضاف "ياغي"، خلال مداخلة لفقرة "التصعيد في غزة"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جميع هذه المحاولات مقدمة من الطواقم الطبية للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بالحد الأدنى للمرضى وللجرحى الفلسطينيين، ومحاولة إبقاءها على قيد الحياة. 

وتابع أن هناك عدد من المحاولات لإعادة تشغيل مجمع الشفاء مجددًا، والذي يعتبر الملاذ الأخير للقطاع اطبي في القطاع المنكوب، مؤكدًا أن المجمع تعرض لتدمير كبير.

ونوه إلى أنه يتواجد ما بين 600 إلى 700 ألف مواطن فلسطيني في مجمع الشفاء الطبي، الذي خرج عن الخدمة، مشيرًا أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس كافة الانتهاكات في قطاع غزة.

مستشفيات غزة غزة الاحتلال التصعيد في غزة القاهرة الإخبارية

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