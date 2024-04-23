بقيمة 26 مليار دولار.. حركة فتح: أمريكا زودت الاحتلال بالسلاح

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنه كان يتمنى أن تستمر الولايات المتحدة في رأب الصدع العالمي وأن تترجمها عمليا، لكن عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظومة الدولية صوتت أمريكا مباشرة بالفيتو، وبعد ذلك زودت الاحتلال بالسلاح بقيمة 26 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير، فكيف تكون صادقة؟

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، "عندما ينظر الفلسطيني إلى هذه المذبحة ودمه الذي يسفك ويكتشف أنه سال بسلاح أمريكي، فكيف لنا أن نصدق هذا الموقف الأمريكي؟، والحزب الديمقراطي يريد أن يشتري فوزا بالانتخابات الرئاسية من خلال هذه المواقف، لكن إنسانيا هو فشل أمام الإرادة الشعبية الدولية التي اكتشفت الحقيقة وبدأت تتحدث بصوت مرتفع بأن أمريكا داعم أساسي لهذا العدوان".

وتابع: "نحن كفلسطينيين نتعامل بشكل واضح بأن أمريكا شريك في هذا العدوان، وكذلك ستكون شريكة في الهجوم على رفح الفلسطينية، التي نتمنى ألا يكون، لكن هناك إصرارا من قبل نتنياهو ومجلس حربه على الهجوم على رفح الفلسطينية، والموقف الأمريكي السياسي والإنساني مجرد نظري والموقف الفعلي داعم لدولة الاحتلال".