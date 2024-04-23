الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يكشف جرائم جيش الاحتلال فى غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة متواصلة على المدنيين الفلسطينيين، والتي حصدت أرواح 35 ألف شهيدًا، وعشرات الآلف مفقودين تحت ركام المنازل، بالإضافة إلى أكثر من 78 ألف مصاب، ونزوح أكثر من 2 مليون ومائة ألف فلسطيني.

وأشار "عبد العاطي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن سكان قطاع غزة يعيشون نكبة جديدة ومجاعة وكارثة إنسانية بما تحمله الكلمة.

وأضاف أن إسرائيل ارتكبت خلال هذا العدوان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليه القانون الدولي، كما أنها حاصرت القطاع لشهور من خلال قطع امتدادت الكهرباء والماء والمساعدات الإنسانية.

ونوه أن الاحتلال الإسرائيلي دمر المستشفيات، المدارس، الجامعات، الأماكن الأثرية، المزارع المحلات التجارية والبنية التحتية، مؤكدًا أن هناك مدن ومخيمات لم يبقى فيها بيتا واحدًا صالح للعيش فيه، فقد تحول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة.

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