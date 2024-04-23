خبير عسكرى: المنطقة بالكامل تعيش فى حالة حرب بسبب إسرائيل (فيديو)

قال عمر معربوني، الخبير العسكري، إن المنطقة بالكامل تعيش في حالة حرب بسبب إسرائيل، والاستهداف متبادل ولكن العدو الإسرائيلي يمتلك طيفًا واسعًا من التقنيات أكبر من الذي كشفه حزب الله حتى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن حزب الله اللبناني صعد اليوم إلى عكا واستهدف مقر قيادة لواء جولاني ومقر الوحدة 621 إيجول.

وأضاف "معربوني"، خلال مداخلة فيديو على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله استهدف منذ خمسة أيام منطقة استطلاعات لجنود الاحتلال بمنطقة عرب العرامشة وأصيب جراءها 19 جنديًا إسرائيليًا، وعندما جاءت الطوافات لنقل الجرحى تم استهدافها بمسيرات هجومية، لافتًا إلى أن الأحداث طبيعية طالما أن المنطقة في حالة حرب.

وتابع، أن العدو يتفوق في الجانب التقني، ويمكنه الاستهداف بشكل أدق، ومع ذلك يمكن لحزب الله استهداف أهداف دقيقة بعمق 16 كيلو مترًا منها الاستهدافات التي حدثت في عرب العرامشة وجل العلام، والعمل الاستخباراتي يكون متكاملًا، ولكن لا يعني ذلك أن العامل البشري يكون مستهدفًا، وبالتالي هذه المسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.