أسعار السيارات المستعملة فى مصر 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024

هيونداي النترا HD 2022 "كاملة أوتوماتيك".. بأرخص سعر

ظهرت إحدى إصدارات النسخة هيونداي النترا HD ظهرت سيارة هيونداي النترا للبيع على الانترنت فبريكا بأقل من سعرها 60 ألف جنيه .

أسعار رينو داستر تتراجع 10 آلاف جنيه.. اعرف بكام؟

شهدت الفئة الأولى من طرازات رينو داستر الرياضية، انخفاض سعرها رسميا بشكل بسيط قدره 10 آلاف جنيه

كيا سيراتو 2011 "أعلى فئة فتحة سقف" فبريكا

ظهرت السيارة كيا سيراتو الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع بحالة الفبريكا من الداخل، بسعر 160 ألف جنيه.

سعرها نزل 140 ألف جنيه.. أصغر سيارة رياضية في مصر

شهدت سيارة "جيلى" الصينية موديل 2023 بسعر أقل من سعرها السابق 140 ألف جنيه.

هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" بأرخص سعر

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2023 للبيع على الانترنت، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تنتمي تلك النسخة إلى موديلات 2023 وتباع تحت مفهوم "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر فقط.

كيا جراند سيراتو 2023 "كسر الزيرو" بأقل من سعرها الحالى بـ250 ألف جنيه

ظهرت إحدى سيارات كيا جراند سيراتو 2023 للبيع على الإنترنت، حيث تباع بحالة "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 4500 كيلومتر، مع حالة خارجية وداخلية بمفهوم الفبريكا، بالإضافة إلى رخصة مرورية سارية.

سيارة أوتوماتيك "هاي لاين" 2023 بأرخص سعر حوالى 110 آلاف جنيه

ظهرت سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 للبيع على الانترنت بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 7000 كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجهيزات "هاي لاين" ورخصة مرورية سارية بأرخص من سعرها للعام الحالى حوالي 250 ألف جنيه .