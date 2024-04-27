سعر الدولار اليوم السبت 27-4-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

تصدر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024، خلال منتصف التعاملات، محركات بحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، لذا ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والعاملة في مصر وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم السبت 2024 تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 نحو 47.85 جنيه للشراء مقابل 47.95 جنيه للبيع..

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ متوسط سعره 47.85 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 في البنك التجاري الدولي 47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم السبت الموافق 27 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

-بلغ سعر الدولار نحو 47.84 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر اليورو 51.23 جنيهًا للشراء، و51.35 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيهًا للشراء، و59.65 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيهًا للشراء، و12.82 جنيه للبيع.