الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: إدخال تخصص القابلات فى المعاهد الفنية الصحية بدءًا من العام الدراسى 2025

الدكتورة علا خير
الدكتورة علا خير الله

أعلنت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، عن إدخال تخصص القابلات كشعبة من شعب المعاهد الفنية الصحية بدءًا من العام الدراسي 2025.

 

وأضافت لـ“الدستور” أنه يتم حاليًا إعداد المناهج الدراسية المقرر تدريسها للقابلات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، لتخريج قابلات على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، وتشجيع السيدات على الإقبال على الولادة الطبيعية الصحية دون التعرض لمخاطر الولادة القيصرية، خاصة أن مصر من أعلى معدلات القيصرية على مستوى العالم.

تخريج كوادر تمريضية

وقالت رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إن قطاع التدريب والبحوث، يسعى لاختيار أفضل الطلاب لضمان تخريج كوادر تمريضية على أعلى درجة من الجودة والكفاءة والتدريب، وعليه فهناك شروط محددة يجب أن تنطبق على الطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

 

وأوضحت أن تلك الشروط تتضمن أن يكون مجموع الطالب مرتفعا جدًا وأغلبهم من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، كما يخضع الطلاب لكشف هيئة للتأكد من أن المتقدمين قادرون على تقديم الخدمة الطبية للمرضى من الناحية الصحية والجسمانية، كما يخضع الطلاب أيضًا لتقييم نفسي عن طريق استبيان للتأكد من كونه سوى نفسًا وقادر على التعامل مع المرضى وذويهم، بالإضافة إلى ذلك يجب التأكد من كون المتقدمين على معرفة كافية باللغة الإنجليزية، خاصة أنه تم تحويل المناهج من اللغة العربية للإنجليزية، وحتى يكون لدى التمريض القدرة الكافية على قراءة الأدوية والتحاليل الطبية والتواصل مع الطبيب فيما يخص الحالة الصحية للمريض.

 

وقالت الدكتورة علا خير الله، إن لدينا 368 مدرسة ثانوية فنية للتمريض على مستوى الجمهورية، تضم كل مدرسة ما بين فصل إلى 3 فصول ولا تزيد سعة كل فصل عن 30 طالبا وإدخال تخصص القابلات فى المعاهد الفنية الصحية بدءًا من العام الدراسى 2025.

الصحة تخصص القابلات المعاهد الفنية الصحية المناهج الدراسية الولادة الطبيعية الصحية

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