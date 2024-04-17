الأربعاء 17 أبريل 2024
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مصر

في يومه العالمي.. "الصحة" تكشف معلومات عن مرض الهيموفيليا الوراثي

الهيموفيليا
الهيموفيليا

كشفت وزراة الصحة والسكان، عن تفاصيل مرض الهيموفيليا (السيولة بالدم)، بالتزامن مع اليوم العالمى للمرض، موضحة أنه مرض وراثي ينتج عنه نقص معاملات التخثر (التجلط) بالدم، أهمها عامل التخثر (۸)، ما يؤدي إلى عدم تخثر الدم بشكل صحيح وحدوث نزف تلقائي خاصة في المفاصل والعضلات والمخ وكثير من أعضاء الجسم.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مرض الهيموفيليا يصيب الذكور، أما الأنثى فتكون حاملة للمرض وتنقله للذكور بنظام الصفة المتنحية على كروموسوم X، ونادرًا ما يظهر عليها بعض أعراض المرض.

أهمية الكشف المبكر للحفاظ على حياة مريض الهيموفيليا

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الكشف المبكر عن المرض للحفاظ على حياة مريض الهيموفيليا، لافتة إلى أن الخطة الوقائية لتقديم العلاج لمرضى الهيموفيليا المنتسبين لهيئة التأمين الصحي تبلغ من  ٧٠٠ مليون لمليار جنيه، وذلك بخلاف قرارات العلاج التي تصدر على نفقة الدولة.

الهيموفيليا.. أعراضها وأسبابها وطرق العلاج

وأشارت الوزارة إلى أن العلاج الوقائي الذي تم إقراره العام الماضي ساهم في خفض معدل تردد المرضى على المستشفيات من ٦٠٪؜ لـ٥٪؜، و٦٠% من الحالات استغنوا عن الوسائل المساعدة للحركة، و٩٠٪؜ نسب الحضور بالمدارس، كما يتم دراسة تطبيق العلاج المنزلي، فضلًا عن خفض عدد مرات النزف من 6 مرات لــ2.4. 

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الصحة: 700 مليون جنيه تكلفة الخطة الوقائية لمرضى الهيموفيليا على نفقة التأمين الصحى

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية تبني جمعية أصدقاء مرضى النزف، لمقترح إنشاء صندوق لدعم مرضى الهيموفيليا للتوسع في تقديم العلاج الوقائي للمرضى غير المنتسبين لهيئة التأمين الصحي أو الذين لا يشملهم قرارات نفقة الدولة، خاصة بعد النجاح وفرص تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى الذين تلقوا العلاج الوقائي وفقًا للقرار الصادر خلال احتفالية العام الماضي.

الصحة مرض وراثي التجلط عامل التخثر اليوم العالمي للمرض التأمين الصحي

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