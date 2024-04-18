تجنب الإصابة بسرطان الرئة.. 4 أعراض تستوجب الكشف مبكرًا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدد من الأعراض التى قد تدل على الإصابة بسرطان الرئة، وذلك في تقرير رسمي لتوعية المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن المرض.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن الأعراض التى قد تدل على الإصابة بسرطان الرئة تتضمن:

ضيق التنفس

ألم بالعظام

فقدان ملحوظ بالوزن

الكحة وقد تكون مصحوبة بدم.

ونصحت المواطنين بضرورة الاطمئنان المستمر على الصحة من خلال الكشف المبكر في العيادات الخاصة، بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

ووجهت المواطنين بإجراء استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق؛ الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، أو الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان.

إنجازات مبادرة الأورام السرطانية

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و827 ألفًا و469 شخصًا بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة".

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، ما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، يتم من خلاله إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب.

كيفية الحصول على الخدمة

وأوضح عبدالغفار أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، وتتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابع أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

يذكر أن المحافظات التي تشملهما المرحلتان الأولى والثانية من المبادرة تضم (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفرالشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر).