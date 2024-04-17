الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الدواء: انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالجوانب النظرية والعملية لاختبار الذوبان في المختبر

برنامج تدريبى لهيئة
برنامج تدريبى لهيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالجوانب النظرية والعملية لاختبار الذوبان في المختبر، بالتعاون مhttps://www.dostor.org/4686577ع دستور الأدوية الأمريكي (USP) وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

خبراء دستور الأدوية الأمريكي

وشملت الدورة التدريبية يوم نظري قدم من خلاله شرح وافي من خلال خبراء دستور الأدوية الأمريكي (USP) عن مبادىء وأساسيات تحاليل الذوبان والأساليب المتبعة داخل المصانع، كما  شمل التدريب للمرة الأولى تدريب عملي داخل معامل هيئة الدواء المصرية.

نصائح من هيئة الدواء لمستخدمي "الإنسولين" لتجنب التفاعلات

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو دعم وتوطين قطاع الصناعة في مصر، وإثقال خبرات العاملين في المجال الدوائي من خلال برامج تدريبية وورش عمل محدثة ومكثفة، معدة خصيصًا طبقًا لاحتياجات السوق، ودعمًا من الهيئة للنهوض بالصناعة والعاملين عليها، واطلاعهم على أحدث المستجدات، وآليات العمل والتحليل.

txt

رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى وزير الصحة التونسى لبحث سبل التعاون المشترك

 

 

 

برنامج تدريبى لهيئة الدواء المصرية

برنامج تدريبى لهيئة الدواء المصرية
برنامج تدريبى لهيئة الدواء المصرية
برنامج تدريبى لهيئة الدواء المصرية
برنامج تدريبى لهيئة الدواء المصرية
الدواء الدورة التدريبية الجوانب النظرية العملية الذوبان المختبر

مواد متعلقة

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.. وكيفية الوقاية منه

في يومه العالمي.. "الصحة" تكشف معلومات عن مرض الهيموفيليا الوراثي

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.. نصائح "الصحة" للوقاية من التقلبات الجوية

أماكن توفر ألبان الأطفال العلاجية لأمراض التمثيل الغذائي والوراثية مجانًا

الرقابة الصحية: حريصون على نقل التجربة المصرية بالتأمين الشامل للأشقاء في العراق

الصحة: توفير 23 نوعًا من الألبان العلاجية للأمراض المختلفة بالمجان

للأشخاص من عمر 5 إلى 15 سنة.. خدمات تقدمها "الصحة"

انطلاق تدريب متطلبات الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية بـ"كبد المنوفية"

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

زوجة فقيد الشباب بمذبحة أبيار: كان لا يفارق نجلته الرضيعه لشعوره باقتراب أجله

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين