"الدواء" تعلن عن ورشة عمل عن إجراءات تسجيل مستلزمات مستوردة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن إجراءات تسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المستوردة.

وقالت الهيئة، إن ورشة العمل تهدف إلى توضيح الإجراءات والقواعد المتبعة لتسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المستوردة، مع شرح مفصل لكافة المستجدات في خطوات التقديم والتسجيل التي تهدف لتيسير الإجراءات، وكذلك توضيح دور الشركات المستوردة في تحسين الملف الفني المقدم لسرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل.

أوضحت أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي مصانع المستلزمات المعملية والتشخيصية المستوردة.

وقالت إن ورشة العمل تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٤، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

دورة تدريبية حول اختبار الذوبان في المختبر

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالجوانب النظرية والعملية لاختبار الذوبان في المختبر، بالتعاون مع دستور الأدوية الأمريكي (USP) وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

وشملت الدورة التدريبية يومًا نظريًا قُدم من خلاله شرح وافٍ من خلال خبراء دستور الأدوية الأمريكي (USP) عن مبادئ وأساسيات تحاليل الذوبان والأساليب المتبعة داخل المصانع، كما شمل التدريب للمرة الأولى تدريبًا عمليًا داخل معامل هيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو دعم وتوطين قطاع الصناعة في مصر، وإصقال خبرات العاملين في المجال الدوائي من خلال برامج تدريبية وورش عمل محدثة ومكثفة، معدة خصيصًا طبقًا لاحتياجات السوق، ودعمًا من الهيئة للنهوض بالصناعة والعاملين عليها، وإطلاعهم على أحدث المستجدات، وآليات العمل والتحليل.