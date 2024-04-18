الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء" تعلن عن ورشة عمل عن إجراءات تسجيل مستلزمات مستوردة

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن إجراءات تسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المستوردة. 

وقالت الهيئة، إن ورشة العمل تهدف إلى توضيح الإجراءات والقواعد المتبعة لتسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المستوردة، مع شرح مفصل لكافة المستجدات في خطوات التقديم والتسجيل التي تهدف لتيسير الإجراءات، وكذلك توضيح دور الشركات المستوردة في تحسين الملف الفني المقدم لسرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل. 

نصائح من هيئة الدواء لمستخدمي "الإنسولين" لتجنب التفاعلات

أوضحت أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل  ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية  بالمعادي، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي مصانع المستلزمات المعملية والتشخيصية المستوردة.

وقالت إن ورشة العمل تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ١٨ أبريل  ٢٠٢٤، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

دورة تدريبية حول اختبار الذوبان في المختبر

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالجوانب النظرية والعملية لاختبار الذوبان في المختبر، بالتعاون مع دستور الأدوية الأمريكي (USP) وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

txt

هيئة الدواء تُشارك فى إطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية بإقليم شمال إفريقيا

وشملت الدورة التدريبية يومًا نظريًا قُدم من خلاله شرح وافٍ من خلال خبراء دستور الأدوية الأمريكي (USP) عن مبادئ وأساسيات تحاليل الذوبان والأساليب المتبعة داخل المصانع، كما  شمل التدريب للمرة الأولى تدريبًا عمليًا داخل معامل هيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو دعم وتوطين قطاع الصناعة في مصر، وإصقال خبرات العاملين في المجال الدوائي من خلال برامج تدريبية وورش عمل محدثة ومكثفة، معدة خصيصًا طبقًا لاحتياجات السوق، ودعمًا من الهيئة للنهوض بالصناعة والعاملين عليها، وإطلاعهم على أحدث المستجدات، وآليات العمل والتحليل.

الدواء المستلزمات التشخيصية المعملية إجراءات تسجيل الملف الفني المنصات الإلكترونية ورشه عمل

مواد متعلقة

الرقابة الصحية: وضع معايير لتسجيل مراكز البحث العلمى ولجان أخلاقيات البحث العلمى فى مصر

الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة ومجمع الفيروز الطبى تدخل الخدمة خلال افتتاحات 30 يونيو

"الصحة" تكشف 6 فوائد للعلاج الوقائى للهيموفيليا

تجنب الإصابة بسرطان الرئة.. 4 أعراض تستوجب الكشف مبكرًا

الدواء: انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالجوانب النظرية والعملية لاختبار الذوبان فى المختبر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.. وكيفية الوقاية منه

في يومه العالمي.. "الصحة" تكشف معلومات عن مرض الهيموفيليا الوراثي

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.. نصائح "الصحة" للوقاية من التقلبات الجوية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

ظهر بعد 5 كيلومترات.. انتشال جثمان غريق الساحل الشمالى بعد 5 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين