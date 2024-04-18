الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

يعمل بفاعلية عند "البطن".. أفضل طرق ومواضع أماكن حقن الإنسولين

الانسولين
الانسولين

أصدرت هيئة الدواء المصرية توضيحًا بشأن أفضل الأماكن لحقن الإنسولين، موضحة أنه يمكن حقنه في البطن والذراع والأرداف، وفي مقدمة أو جانب الفخذ، مؤكدة أن الأنسولين يعمل بشكل أسرع عند حقنه في البطن.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية، في تقرير رسمي لها، بعدم حقن الأنسولين في مسافة 5 سم من السرة أو عند وجود أي علامات تمدد بالجلد، ولا يحقن في المناطق التي تعاني من جروح أو كدمات، إذ قد لا يصل الإنسولين المحقون في الجروح أو الكدمات إلى الجسم بشكل صحيح. ​

وأضافت أنه لا يحقن الإنسولين من خلال الملابس، حيث يمكن أن يؤدي الحقن من خلال الملابس إلى تلويث الإبرة وقد يؤدي إلى الإصابة بعدوى.​​

تغيير مواضع الحقن

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة تغيير مواضع الحقن من مرة لأخرى عند حقن الإنسولين، على سبيل المثال: حقن الإنسولين في مناطق مختلفة من البطن حيث يمكن أن يتسبب حقن الإنسولين في نفس المنطقة في حدوث تورم أو سماكة الجلد.​​

نصائح من هيئة الدواء لمستخدمي "الإنسولين" لتجنب التفاعلات

وأشارت إلى أنه يوجد أكثر من بديل لكل نوع إنسولين، وجميعهم يقدموا نفس مستويات الآمان والفعالية والجودة؛ حيث أنه يتم مراجعتهم بنفس المعايير العالمية الصارمة بهيئة الدواء المصرية التي يتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية.

نصائح هيئة الدواء لمستخدمى الإنسولين 

​وكانت هيئة الدواء المصرية قد قدمت مجموعة من النصائح للمرضى من مستخدمي الإنسولين؛ لتجنب التفاعلات الدوائية.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أنه قد تزيد جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية مثل؛ موانع الحمل الغير موضعية، الستيرويدات الغير موضعية، أدوية الغدة الدرقية، مدرات البول.

txt

"الدواء" تحذر من خطورة شراء أدوية إنقاص الوزن عبر الإنترنت: تسبب أضرارًا بالغة

ولفتت إلى أنه قد تقل جرعه الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية مثل؛ أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم، بعض أدوية الضغط مثل كابتوبريل وإنالابريل، بالإضافة إلى الإسبرين.

وأكدت هيئة الدواء ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.

الدواء الأنسولين حقن الإنسولين البطن كدمات الإنسولين المحقون

مواد متعلقة

"الدواء" تعلن عن ورشة عمل عن إجراءات تسجيل مستلزمات مستوردة

الرقابة الصحية: وضع معايير لتسجيل مراكز البحث العلمى ولجان أخلاقيات البحث العلمى فى مصر

الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة ومجمع الفيروز الطبى تدخل الخدمة خلال افتتاحات 30 يونيو

"الصحة" تكشف 6 فوائد للعلاج الوقائى للهيموفيليا

تجنب الإصابة بسرطان الرئة.. 4 أعراض تستوجب الكشف مبكرًا

الدواء: انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالجوانب النظرية والعملية لاختبار الذوبان فى المختبر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.. وكيفية الوقاية منه

في يومه العالمي.. "الصحة" تكشف معلومات عن مرض الهيموفيليا الوراثي

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل| تضاهى الترسانات العالمية.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لصناعة اليخوت

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

قرار جديد بشأن دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

نبل يليق بنجم كبير.. أحمد عبد العزيز يعتذر لشاب ويوجه رسالة قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين