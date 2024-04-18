يعمل بفاعلية عند "البطن".. أفضل طرق ومواضع أماكن حقن الإنسولين

أصدرت هيئة الدواء المصرية توضيحًا بشأن أفضل الأماكن لحقن الإنسولين، موضحة أنه يمكن حقنه في البطن والذراع والأرداف، وفي مقدمة أو جانب الفخذ، مؤكدة أن الأنسولين يعمل بشكل أسرع عند حقنه في البطن.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية، في تقرير رسمي لها، بعدم حقن الأنسولين في مسافة 5 سم من السرة أو عند وجود أي علامات تمدد بالجلد، ولا يحقن في المناطق التي تعاني من جروح أو كدمات، إذ قد لا يصل الإنسولين المحقون في الجروح أو الكدمات إلى الجسم بشكل صحيح. ​

وأضافت أنه لا يحقن الإنسولين من خلال الملابس، حيث يمكن أن يؤدي الحقن من خلال الملابس إلى تلويث الإبرة وقد يؤدي إلى الإصابة بعدوى.​​

تغيير مواضع الحقن

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة تغيير مواضع الحقن من مرة لأخرى عند حقن الإنسولين، على سبيل المثال: حقن الإنسولين في مناطق مختلفة من البطن حيث يمكن أن يتسبب حقن الإنسولين في نفس المنطقة في حدوث تورم أو سماكة الجلد.​​

وأشارت إلى أنه يوجد أكثر من بديل لكل نوع إنسولين، وجميعهم يقدموا نفس مستويات الآمان والفعالية والجودة؛ حيث أنه يتم مراجعتهم بنفس المعايير العالمية الصارمة بهيئة الدواء المصرية التي يتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية.

نصائح هيئة الدواء لمستخدمى الإنسولين

​وكانت هيئة الدواء المصرية قد قدمت مجموعة من النصائح للمرضى من مستخدمي الإنسولين؛ لتجنب التفاعلات الدوائية.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أنه قد تزيد جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية مثل؛ موانع الحمل الغير موضعية، الستيرويدات الغير موضعية، أدوية الغدة الدرقية، مدرات البول.

ولفتت إلى أنه قد تقل جرعه الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية مثل؛ أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم، بعض أدوية الضغط مثل كابتوبريل وإنالابريل، بالإضافة إلى الإسبرين.

وأكدت هيئة الدواء ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.