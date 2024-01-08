"الأعلى للشباب الفلسطيني": عدد الشهداء في غزة أضعاف الأرقام المعلنة (فيديو)

قال السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلي للشباب الفلسطيني، أن عدد الشهداء في غزة أضعاف الأرقام المعلنة، مضيفًا أن هناك الالاف تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم في مناطق الشمال، بالإضافة إلى الشهداء الذي لم يتم التعرف عليهم.

الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة بالصمود

وأضاف "عريقات"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن استهداف الصحفيين هو محاولة من الاحتلال الإسرائيلي، لطمس حقيقة الإنتهاكات للكيان المحتل، و أن حرب الإبادة التي يقوم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي مجازر ترتكب كل ساعة، مشيرًا أن الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة بالصمود.

وأشار رئيس المجلس الأعلي للشباب الفلسطيني، أن عدد الشهداء في غزة أضعاف الأرقام المعلنة، مضيفًا أن هناك الالاف تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم في مناطق الشمال، بالإضافة إلى الشهداء الذي لم يتم التعرف عليهم.

ونوه "عريقات"، أن المطلب الرئيس للشعب الفلسطيني هو وقف الحرب، مشيرًا أن مصر لم تبخل بدعم القضية الفلسطينية ونحاول معا الإدارة المصرية للتوصل إلى ألية لوقف الحرب ضد شعبنا في غزة.