الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة كمال: يجب التوثيق لأكتوبر ونشر الحقيقة والتصدى لمحاولات التشويه

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

استعرض الإعلامي أسامة كمال، مجموعة من المقتنيات تشمل متعلقات شخصية وأوسمة ونياشين وسلاحا تم الحصول عليه من أسرى العدو الإسرائيلي في حرب 73 والسلاح الذي استخدمه الجيش المصري.

وقال خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الفترة دي التوفيق مكنش موجود بالشكل الكافي على عموم الناس، والعدو دخل على أذهان العالم بما فيه المصريين وبدأوا يدسون في عقول الناس أشياء غير حقيقية، فحاول أن يحول نفسه من مهزوم إلى منتصر في الحرب".

وتابع: "العدو الإسرائيلي يحاول دائما تشويه الحقيقة.. ويجب أن نوثق لأعمالنا وأعمال أكتوبر".

أسامة كمال حرب 73 الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي العدو الإسرائيلي

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