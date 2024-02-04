36 هدفا.. الضربات الأمريكية البريطانية تدك مواقع الحوثيين فى صنعاء

قالت الحكومة البريطانية، إننا تحركنا مع حلفائنا الأمريكيين بدعم من شركاء دوليين من منطلق الدفاع عن النفس وبما يتفق مع القانون الدولي.

وقال البيان إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا جولة إضافية من الضربات ضد أهداف للحوثيين بدعم من أستراليا والبحرين والدنمارك وكندا وهولندا ونيوزلندا.

وأضاف البيان المشترك: إننا ملتزمون بحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية ومحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير القانونية على السفن التجارية والبحرية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان ضربات ضد 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن.