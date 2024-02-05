الإثنين 05 فبراير 2024
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مصر

محاور "الزراعة" لزيادة تنافسية الصادرات (انفوجراف)

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافًا، استعرض خلاله المحاور الإثنى عشر التي حدها وزير الزراعة لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وجاءت المحاور التي أعلنها الوزير كالتالي: 
١- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد.
٢- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
٣- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس. 
٤- تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًًا.
٥- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.
٦- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء 
٧- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
٨- تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.
٩- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.
١٠- جارى حاليًا التوسع في منظومة النقل السريع.
١١- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
١٢- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي انعقدت أمس، جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

وكان قد استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

انفوجراف تعرف على المحاور الاثنى عشر التى حدها وزير الزراعة لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات

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