«المصرية للاتصالات» تُكرم منتخب مصر لشباب الخماسي الحديث بعد تتويجه ببطولة العالم

استقبل محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات WE، اليوم الأربعاء، بمقر الشركة بالقرية الذكية منتخب مصر لشباب الخماسي الحديث، وذلك بعد حصوله على 7 ميداليات “4 ذهبية و2 فضية وميدالية برونزية” وتصدره للمركز الأول لمنافسات الفرق ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 17 عامًا والتي قامت برعايتها المصرية للاتصالات WE واستضافتها ملاعب الاكاديمية البحرية خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو الجاري.

حضر مراسم التكريم كل من هاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري الخماسي الحديث، وإيهاب سيد المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، وكابتن ياسر حفني عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للخماسي ومدير الرياضة بالاتحاد المصري للخماسي الحديث، وأبطال منتخب مصر للخماسي الحديث تحت 17 عامًا.

تأتي رعاية المصرية للاتصالات WE لهذا الحدث ضمن استراتيجية الشركة لدعم وتنمية قدرات المواهب الرياضية المصرية ومؤازرة الفرق والمنتخبات الوطنية وذلك بما يتناسب مع ريادة المصرية للاتصالات كأكبر وأقدم مقدم خدمات اتصالات في مصر والمنطقة.

واستطاع المنتخب المصري خلال البطولة تحقيق نتائج متميزة حيث توّج بالميداليات الذهبية كل من الثنائي، محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب، وفريدة خليل في فردي الشابات، وفريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي وسارة محمد، فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل، في تتابع الشابات والزوجي المختلط فريدة خليل، وعمر حسين وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

ووجه المهندس محمد نصرالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات التهنئة للاعبى المنتخب والمديرين الفنيين والمشرفين على الفريق، مشيدًا بالأداء المتميز الذى ظهروا به خلال البطولة؛ والحماس والإرادة التي ميزت اللاعبين ومكنتهم من الفوز بـ 7 ميداليات وتتويجهم بالمركز الأول في هذه البطولة، مؤكدا على ثقته فى قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلةورفع اسم مصر عاليا فى المسابقات الدولية.

وأوضح “نصر” أن المصرية للاتصالات تدعم كافة الجهود الهادفة لتنمية قدرات المواهب المصرية الشابة في شتى المجالات، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم نحو الأفضل وتقديم المزيد من الانجازاتوذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع المصري.

وصرح محمد أبوطالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات قائلاً:" سعداء برعايتنا لتلك البطولة وبالنتائج المتميزة التي حققها لاعبي المنتخب.مستمرون في تقديم الدعم ورعاية الشباب المصري في كافة المجالات والأنشطة التي يمكنها أن تصنع الفارق فى مستقبل هؤلاء الشباب بصفة خاصة والمجتمع المصرى بصفة عامة وذلك للمضى قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاح ورفع اسم مصر فى مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدوليةحيث قامت الشركة برعاية العديد من الأبطال في مجالات مختلفة خلال الفترة الماضية الذين حققوا إنجازات وبطولات إقليمية ودولية".

جدير بالذكر أن منافسات البطولة شهدت مشاركة 210 لاعبين ولاعبات ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا وينافس منتخب مصر في البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات، وضمت قائمة اللاعبين الشباب كل من أسامة مدحت ومحمد حاتم وطارق تامر وسيف وائل وعمر حسين وعلي ايهاب،وضمت قائمة اللاعبات الشابات كلا من فريدة ابو هاشم وسارة عمرو وجنة وليد وريتاج علاء وعاليا محمود وكرمة هاني.

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