السبت 14 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد النسخة الثانية من فعاليات مهرجان «بريكينج وولز» لأفلام الرقص

مهرجان بريكينج وولز
مهرجان بريكينج وولز لأفلام الرقص

انطلقت النسخة الثانية من فعاليات مهرجان "بريكينج وولز" لأفلام الرقص، وتعد تلك الفعاليات هي المنصة الوحيدة المخصصة لعرض أفلام عن الرقص في مصر وفي المنطقة، حيث سيتم عرض 26 فيلما من جميع أنحاء العالم.


وسيتم عرض الأفلام في المركز الثقافي الإيطالي ومسرح الفلكي والمركز الثقافي النمساوي ومعهد جوته في وسط المدينة في الفترة من 14 إلى 20 يناير 2023.


وتتضمن الفعاليات فيلمين أمريكيين: "3 × 13" و “Out of the Folds of Women”، وكلاهما يعرض في 14 و16 يناير. اما فيلم "3 × 13” فمن إخراج سمر كينج وإيمي إيمانيشي، ويحكي قصص 12 فنانًا من جميع أنحاء العالم. من خلال 12 فصلاً مدتها 3 دقائق، تجتمع معًا في الفصل الثالث عشر والأخير.

 

وفيلم "Out of the Folds of Women "، من إخراج أنابيلا لينزو، يحكي رؤية شخصية للأنوثة وما يعنيه أن تكون امرأة وأمًا ومهاجرة في وقتنا هذا.


ويقام المهرجان بالشراكة بين سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والمركز الثقافي الإيطالي ومركز التحرير الثقافي والمركز الثقافي النمساوي بالقاهرة ومعهد جوته بالقاهرة. 


تأسس مهرجان بريكنج وولز للرقص في عام 2017 ويتضمن عروضًا مبتكرة وورش عمل للرقص والمسرح وأفلام تم تطويرها بالتعاون بين فنانين عالميين ومصريين. وتعد راقصة الباليه المصرية الأمريكية الدكتورة ماجدة صالح هي المديرة الفخرية لفعاليات هذا العام. الدكتورة ماجدة صالح هي أول راقصة باليه في مصر وحصلت على العديد من الأوسمة، بما في ذلك وسام الاستحقاق الذي قدمه لها الرئيس السابق جمال عبد الناصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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مواعيد النسخة الثانية من فعاليات مهرجان «بريكينج وولز» لأفلام الرقص

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