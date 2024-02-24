كاتب صحفي: تطوير رأس الحكمة الصفقة الأكبر في تاريخ مصر

قال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، إن تطوير مدينة رأس الحكمة هي الصفقة الأكبر في تاريخ الدولة المصرية، مضيفًا: "طوال الوقت كان يتم الحديث عن البنية الأساسية التي تم وضعها على مدى السنوات العشر الماضية، فلدينا ثروات طبيعية وثروات مختلفة تحتاج لأفكار مختلفة لإدارتها".

وأضاف القصاص، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك ثمّة تنافس كبير في العالم حول جذب الاستثمارات المعروفة باسم الأموال الساخنة في ظل الأزمات الكبرى.

دخول 35 مليارات دولار للاقتصاد المصري

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن ما حققناه في البنية الأساسية على مدار السنوات الماضية يجيب على أسئلة كثيرة، كما أن دخول 35 مليارات دولار شرايين الاقتصاد المصري رقم غير مسبوق سيؤدي إلى حدوث انتعاش وتعديل لفكرة سعر الصرف.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مصر في حاجة إلى ممرات لإقامة تنمية حقيقية مستدامة، وكان الساحل الغربي حتى سنوات قليلة قبل تدشين العلمين الجديدة يتم الحديث عنه في إطار الألغام، وعندما طهّرت الدولة هذا الأمر أصبحنا أمام مجتمع حقيقي وثروة قابلة للتنمية.