السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض "خير مزارعنا لأهالينا" للسلع الغذائية

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحا معرض خير مزارعنا لأهلينا

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية حريصة على إقامة المعارض والمنافذ السلعية بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لتكون عملية وصول السلعه من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية. 

وأضاف "راشد" خلال افتتاحه بصحبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض خير مزارعنا لاهالينا للمنتجات والسلع الغذائية، المقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، أن معرض خير مزارعنا لاهالينا يشارك فيه العديد من العارضين  ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.
 

محافظ الجيزة يدعو المواطنين للاستفادة من المعرض 

ودعا محافظ الجيزة مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة مؤكدا أن المعرض يشهد سنويا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة سواء اللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية. 
 وأوضح محافظ الجيزة أن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والمحافظة لإنجاح المعرض لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

ومن جهته صرح السيد القصر وزير الزراعة، بأن افتتاح معرض خير مزارعنا لأهلينا انه في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ستقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" باسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأضاف وزير الزراعة أن المعرض يوفر حوالى 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضا من الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذ ثابت، بالمحافظات، وتم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.
 ووجه القصير باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الاسواق فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض مؤكدا على توافر جميع السلع، مناشدا المواطنين عدم تخزينها وشراء احتياجاتهم فقط.

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خير مزارعنا لأهلينا منافذ البيع وزير الزراعة محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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