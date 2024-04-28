الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفض يجوزه بنته.. إحالة أوراق ميكانيكي ونجار للمفتي لقتلهما فلاحا في أسيوط

محكمة جنايات أسيوط
محكمة جنايات أسيوط

أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق ميكانيكي ونجار، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لقيامهما بإنهاء حياة فلاح بسبب رفضه زواج ابنته من المتهم الأول بقرية عرب الأطاولة بمركز الفتح في أسيوط.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي وإيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية 8365 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ لضباط مركز شرطة الفتح بعثور الأهالي على جثة لشاب في العقد الخامس من عمره ملقاة على جانب الطريق ما بين قريتي عرب الاطاولة وعرب مطير.


ميكانيكي ونجار ينهيان حياة فلاح


انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لشاب يدعى "حمدي. ت. إ " 44 عاما، فلاح وبها طلق ناري نافذ وبجوارها دراجة بخارية ملك المجني عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد أبوستيت رئيس مباحث مركز الفتح وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب كلا من " حكيم. ر. ر. " 22 عاما ميكانيكي موتوسيكلات و" بسام. ث. ج " 22 عاما، نجار مسلح و" ملاك. ز. ر " 17 عاما، عامل، " شقيق الأول "، مقيمين قرية عرب الأطاولة دائرة المركز.

وأشارت التحريات إلى تقدم المتهم الأول لخطبة نجلة المجني عليه إلا أن والدها رفض طلبه مما أثار غضبه وعقد النية على إنهاء حياة المجني عليه وفي سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم على جلب سلاحا ناريا من احد أصدقائهما وقام المتهم الثاني بإحضار السلاح وإعطائه للمتهم الأول ووضعا خطتهم لإنهاء حياة المجني عليه وما أن أيقن المتهمان الأول والثاني خروج المجني عليه مستقلا دراجته البخارية متجها إلى المزرعة الخاصة به قاما المتهمان باستقلال دراجة بخارية برفقة المتهم الثالث وأطلق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته.

بمحكمة جنايات أسيوط ميكانيكي ونجار فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإنهاء حياة فلاح جنايات مركز الفتح

مواد متعلقة

حملات مكبرة لرفع المخلفات وتسوية الطرق فى أسيوط

رصف شارع بورسعيد بمركز ديروط لرفع كفاءة الطرق

محافظ أسيوط يكرم الفائزين فى ختام مسابقات التربية الخاصة والدمج على المستوى الإقليمى

المشدد 6 سنوات لسائق يتاجر فى المواد المخدرة بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

تحريات الرقابة الإدارية حول اتهام 6 مسئولين بسرقة 100 طن سولار من هيئة النقل العام

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 28-4-2024

سعر الفيش والتشبيه 2024 وخطوات استخراجه اونلاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة