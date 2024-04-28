رصف شارع بورسعيد بمركز ديروط لرفع كفاءة الطرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة أعمال رصف الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة الموضوعة مسبقًا للعام المالي الحالي 2023 /2024 لتحسين ورفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تباعًا، لخلق السيولة المرورية وتسهيل النقل والانتقال وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.



يأتي ذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ، والعمل على التنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، للانتهاء من أعمال التنفيذ طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا والإمكانات المتاحة.



وأشار اللواء عصام سعد إلى رصف شارع بورسعيد بمركز ديروط ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع والميادين.



استمرار أعمال التطوير والتجميل



وأوضح محافظ أسيوط، أنه جار تنفيذ أعمال رصف شارع بورسعيد بمدينة ديروط، حيث تم البدء في أعمال رصف شارع بورسعيد (طريق المستشفى) من أمام قناطر ديروط حتى محلج ديروط عقب وضع التربة الزلطية ودكها واستكمال باقي مراحل الرصف وبالتنسيق مع شركات المرافق، للتأكد من الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت والتليفون الأرضي وغيرها، وذلك طبقًا للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم.



وأكد اللواء عصام سعد متابعة أعمال ومراحل الرصف والإشراف المباشر عليها من قبل محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابه وبمشاركة مسئولي الرصف والإشغالات حتى الانتهاء من تلك الأعمال، للاطمئنان على مراحل التنفيذ والعمل طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.



وشدد محافظ أسيوط على عدم رصف الشوارع والطرق إلا بعد التأكد من الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها، وتوصيل كل المرافق حتى لا يتم إتلاف ما يتم رصفه.

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق