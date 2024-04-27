جنايات أسيوط تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لشخص قام ببيع أرض أملاك الدولة

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات على شخص؛ لقيامة بتزوير عقد بيع قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية الظهير الصحراوي الغربي بقرية العتامنة بمركز منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبي رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن وطارق فارس.

تعود وقائع القضية رقم 1668 لسنة 2017 جنايات منفلوط إلى تقدم الإدارة العامة بالشئون القانونية بمحافظة أسيوط ببلاغ إلى النيابة العامة تتهم فيه "قناوي. س. ع" مقيم قرية العتامنة بتزوير عقد بيع أرض بالظهير الصحراوي بمساحة 10 أفدنة منسوب بيعه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقيامه ببيعها إلى أحد الأشخاص لإنشاء محطة تمويل وخدمة سيارات عليها.



تزوير عقد بيع



وتبين من خلال اللجنة المشكلة بقرار الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة أسيوط أن العقد الذي باع به المتهم قطعة الأرض غير صحيح وقيام المتهم بتزوير عقد بيع منسوب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.



هذا وكانت قد قضت، في وقت سابق، الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، على فلاح بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاشتراكه مع آخرين، سبق الحكم عليهم في تكوين تشكيل عصابي يقوم بزراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها بالظهير الصحراوي الغربي ناحية قرية عرب العمايم بمركز منفلوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب، نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن وطارق فارس.



تعود وقائع القضية رقم 19451 لسنة 2021 جنايات مركز منفلوط إلى ورود معلومات إلى ضباط مباحث مركز منفلوط بقيام المتهم "محمد. ج. ح"، 24 عامًا، فلاح مقيم قرية عرب العمايم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في تكوين تشكيل عصابي قاموا بزراعة مساحة من الأرض بالظهير الصحراوي الغربي بالنباتات المخدرة بقصد الاتجار فيها.



وتوصلت تحريات العقيد خالد شريت، رئيس فرع بحث شمال أسيوط بإدارة البحث الجنائي بأسيوط إلى قيام المتهم وآخرين باستئجار أرض صحراوية بالظهير الصحراوي الغربي بزمام مركزي منفلوط والقوصية ويقومون بزراعتها بالنباتات المخدرة "نبات القنب الهندي المهجن"، وذلك للحصول على مبالغ مالية طائلة حصيلة بيع تلك الزراعات.



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد العقيد خالد شريت بالاشتراك مع رئيس مباحث منفلوط وقوة من أفراد الشرطة استهدفت قطعة الأرض وتبين أن مساحتها 5 أفدنة مزروعة بنبات عشبي أخضر يشتبه في كونه نبات الهيدروـ القنب الهندي المهجن وبالتفتيش عثر على كمية كبيرة من الأجولة البلاستيكية وبداخلها لفافات لذات النبات معده للبيع كما عثر على 3 جراكن بداخلها كميات من بذور لذات النبات.