المشدد 6 سنوات لسائق يتاجر فى المواد المخدرة بأسيوط

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، على سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بقرية المندرة قبلي بمركز منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبى رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبدالحميد حسن وطارق فارس.

تعود وقائع القضية رقم 3988 لسنة 2024 جنايات مركز منفلوط إلى ورود معلومات للملازم أول سراج الدين شعبان معاون مباحث مركز شرطة منفلوط من أحد مصادره السرية تفيد قيام المتهم "أدهم. ح. أ" 38 عامًا، سائق، ومقيم قرية المندرة قبلي بحيازة وإحراز مواد وعقاقير مخدرة بقصد الاتجار فيها والتربح منها بصورتي نصف الجملة والقطاعي متخذًا من مسكنه وملحقاته مكاناً لإخفائها.



ضبط شابو وحشيش بحوزة المتهم



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الملازم أول سراج الدين شعبان معاون مباحث مركز شرطة منفلوط قوة من أفراد الشرطة استهدفت مكان تواجد المتهم أثناء مزاولة نشاطه بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 لفافة بداخلها مادة "الشابو" وكذا 17 قطعة صغيرة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي 325 جنيهًا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.