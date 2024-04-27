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30 أبريل.. جامعة أسيوط تطلق "شارع العلوم" لتشجيع الأطفال على فهم العلوم

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

تنطلق فعاليات "شارع العلوم"، يوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والذي تنظمه كلية التربية للطفولة المبكر، وبالتعاون مع جمعية عطاء بلا حدود، في إطار المؤتمر الدولي الخامس للكلية بعنوان (الموهبة والإبداع والذكاء الاصطناعي في الطفولة المبكرة" رؤى بحثية وطموحات مستقبلية".


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية الفعالية، والتي تأتي من أهمية مرحلة الطفولة، وما يجب أن تكتسبه هذه المرحلة العمرية من مهارات تساعد على التعايش والتكيف مع العصر الرقمي الذي نعيش فيه، مشيرًا إلى ما تحمله مرحلة الطفولة من تأثير على المجتمع؛ باعتبارها مرحلة لبناء الذات، وصناعة الشخصية، والتطلع للمستقبل، ومن أهم المراحل وأكثرها حساسية، وتأثرًا بالمدخلات التي تؤدي الى المخرجات إيجابًا أو سلبًا، على المدى القريب والبعيد، لأن الطفل سيصبح بعد سنوات صانعًا للغد وأدوات بنائه وتطويره.

شرح بصري واضح وبسيط لمناهج العلوم

وأشاد رئيس جامعة أسيوط باستضافة كلية التربية للطفولة المبكرة لـ(فريق شارع العلوم)، الذي يقدم للأطفال شرحًا بصريًا واضحًا وبسيطًا لمناهج العلوم، وإكسابهم مهارات تساعد على التعايش والتكيف مع العصر الرقمي، وتساعد على فهمهم الموضوعات والتجارب العلمية بطريقة سريعة وسهلة، وتشجع الأطفال على حب المواد العلمية، وإجراء التجارب العملية، مما يطور مهاراتهم في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة يارا إبراهيم، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، أن العرض الذي يقدمه فريق شارع العلوم سيبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أن يبدأ تسجيل أطفال الروضات والمدارس، الراغبين في المشاركة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور أولياء أمورهم، وذلك في إطار حرص الكلية على خدمة المجتمع الجامعي؛ بما يتيح تنمية مهارات أبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ممن تقل أعمارهم عن 11 سنة، ويتم الاشتراك في هذه الفعالية بتسجيل أسماء الأطفال بمكتب معاون كلية التربية للطفولة المبكرة، بدءًا من السبت 27 أبريل الجاري.

شارع العلوم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط كلية التربية للطفولة المبكر المؤتمر الدولي الخامس الموهبة والإبداع والذكاء الاصطناعي في الطفولة المبكرة رؤى بحثية وطموحات مستقبلية

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