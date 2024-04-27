السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط": 82 جهاز محمول وطابعة متنقلة لتحديث بيانات العملاء

جانب من التدريب
جانب من التدريب

سلَّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، 82 جهاز محمول وطابعة وورق طباعة لمنطقة منفلوط، حيث عملت بالمنظومة الجديدة لطباعة الفواتير وتسهيلًا على المحصل والعميل.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ميكنة المعاملات الحيوية وتسهيلا على المواطنين وتخفيف العبء عنهم في نظام دفع المستحقات، سعيًا لتحقيق رؤيتها الهادفة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى ربوع المحافظة.

الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن توافر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت كخدمات حديثة وآمنة لسداد الفواتير، تساعد المواطنين في دفع الفواتير بكل سهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان، وتخفف عبء التحصيل وزيادة التدفقات النقدية وزيادة كفاءة إدارة العمليات المالية بها.

ويقوم المحصل لطباعة الفاتورة من خلال الطابعة المتنقلة والمتمثلة بالهاتف أمام العميل  وبهذا يعد توفيرا للوقت والجهد والتكاليف من حيث  ادخال القراءة وتحصيل الفواتير، تحديث بيانات العميل، سهولة على الإدارة في الشئون التجارية والإدارات المعنية، رفع مواقع العملاء (x y) تصوير العداد وسهولة تحديث بيانات العميل  من تحديد النشاط  أو عدد الوحدات  أو حالة الصرف  أو وجود وصلة خلسة، وهذا بالتنسيق مع القطاع، كفاءة تحصيل الفرد نسبة التحصيل لحظي.

وأشار الشرقاوي، إلى المنظومة الجديدة والتي عن طريقها إمكانية المحصل يستلم التحصيل في الدورة الجديدة بمجرد الانتهاء من حساب الفواتير دون الانتظار للطباعة وبمجرد نهاية الدورة يحدد نسبة معروفة على الجهاز وفي المنطقة.

وتم تسليم المنظومة الجديدة لفروع الشركة والتي منها (شرق، غرب) في شهر  سبتمبر 2023، وفي شهر نوفمبر 2023، تم تسليم مركز أسيوط، ومنذ بداية شهر أبريل 2024، تم تسليم منطقة منفلوط بواقع 82 جهازًا، وجارٍ تطبيق المتبقي بأحد فروع الشركة حرصًا على تقديم أفضل الخدمات، حيث أن تطبيق منظومة (أجهزة المحمول والطابعة) تسهم في توفير التكاليف والجهد وحوكمة الإجراءات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
1000125347
1000125347
1000125346
1000125346
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد 82 جهاز محمول وطابعة وورق طباعة عملت بالمنظومة الجديدة لطباعة الفواتير وتسهيلا علي المحصل والعميل ميكنة المعاملات الحيوية

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