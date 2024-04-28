حملات مكبرة لرفع المخلفات وتسوية الطرق فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة.

حملات مكبرة لرفع المخلفات

في هذا الإطار نفَّذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وساحل سليم وديروط وأبوتيج حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية وأماكن التجميع وتفريغ الصناديق بالشوارع والميادين المختلفة من خلال المكبس، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس.

وتم رفع ما يقرب من 555 طن قمامة ومخلفات فضلًا عن تسوية الطرق غير المرصوفة بالقرى، وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كل الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل.

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة