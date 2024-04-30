إحالة أم وابنتها وآخرين "خدروا سيدة" وقتلوها بالإسكندرية للمفتي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت عامر، أم وابنتها بإحالة أوراقهم للمفتي لإعدامهم في قتل سيدة لسرقتها.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار شريف جبر، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.

ونسب إلى المتهمين الأولى والثانية والثالث كل من " م.ع.ح" ربة منزل و" ا.ع.م" ربة منزل و" أ.م.ا" عاطل، مع استمرار حبس جميع المتهمين، المتهم "خ.م.ع" بائع أسماك؛ لاتهام المتهمين الأولى والثانية في قتل المجني عليها "ح.م.م" مع سبق الإصرار.

وخطفا المجني عليها بالتحايل وسرقة مشغولاتها الذهبية بعد أن احتجزاها وحيازتهما سرنجة طبية وحزام جلد واشترك المتهم الثالث بالمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية والمتهم الرابع اشتري وأخفى مشغولات ذهبية متحصلة من جناية سرقة والمملوكة للمجني عليها.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 21089 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد بالعثور علي جثة المجني عليها أسفل العقار محل سكن المتهمين بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم ونفاذا لمخطط الأولي الام والثانية ابتنها بعلم المتهم الثالث زوج البنت بخطف المجني عليها بقصد سرقتها مشغولاتها الذهبية وأعدوا العدة لذلك داخل شقة المتهم الثالث وقامت الاولي بخنقها بايشارب وكسرت الفقرات العنقية أثناء قيام الثانية بتكبيل قديمها وأثناء اصطحابها انزلقت من السجادة علي درج السلم وأثناء مشاهدة سائق التوك توك الذي قام باستدعائه المتهم الثالث لنقل محتويات المنزل.

عند مشاهدته الجثة فأبلغ عنهما وقام الاولي والثانية الثالث الذي كان علي علم بالقتل والسرقة باعطائه حلق ذهبي لبيعه للمتهم الرابع مع علمه بذلك أن تلك المشغولات متحصله من واقعة سرقة.