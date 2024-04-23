الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

في برنامج تدريبي.. الدقهلية تعرف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة

برنامج التوعية الشامله
برنامج التوعية الشامله

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمى الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.

أوضح مختار أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاثة أشهر ونصف بمراكز ومدن وأحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية وأجا والسنبلاوين كمرحلة أولى، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه  بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.

الجمع والنقل والحفاظ على البيئة

في السياق، قال محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، إنه جرى استكمال تنفيذ ندوة التوعية برئاسة مركز ومدينة المنصورة، والتي استهدفت أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني وضمن أنشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة وأيضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز المنصورة  والوحدات المحلية التابعة.

تضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وأيضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات، وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين، كذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وإنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار اعمال الادارة المتكاملة برنامج التوعية الشامل

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