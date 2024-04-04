الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صلاح عبد الله لـ"حبر سري": برامج المقالب سبوبة حلوة وأكره المشاركة فيها

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

قال الفنان  صلاح عبد الله، إنه شديد الكره لبرامج المقالب، كما أنه يفضل عدم المشاركة فيها، ولكن قد سبق له المشاركة منذ سنوات عدة، معبرًا:" بكره برامج المقالب ولا اشارك فيها وانا شاركت زمان في بعض برامج المقلب وكانت بسيطة وخفيفة ودلوقتي لا خلاص وهي سبوبة حلوة بس مينفعش أشارك فيها".

برامج المقالب 

وانتقد صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، نشر المشاهير لحياتهم الشخصية على وسائل السوشيال ميديا، مؤكدا أن الأجيال الحالية من الشباب تفكيرهم مختلف عن جيله ويستخدمون السوشيال ميديا والهواتف المحمولة بطريقة غريبة.

مشكلة الأجيال 

واستكمل: "مشكلتي مش مع بناتي ولكن مع أحفادي وعندي حفيدين والموبايل حاجة صعبة جدا بالنسبة لهم ولهم طرق وتفكير وطريقة تفكيرهم مختلفة ودماغهم مختلفة".

صلاح عبدالله حبر سري القاهرة والناس اسما ابراهيم قناة القاهرة والناس برامج المقالب

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