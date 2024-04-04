صلاح عبد الله لـ"حبر سري": برامج المقالب سبوبة حلوة وأكره المشاركة فيها

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه شديد الكره لبرامج المقالب، كما أنه يفضل عدم المشاركة فيها، ولكن قد سبق له المشاركة منذ سنوات عدة، معبرًا:" بكره برامج المقالب ولا اشارك فيها وانا شاركت زمان في بعض برامج المقلب وكانت بسيطة وخفيفة ودلوقتي لا خلاص وهي سبوبة حلوة بس مينفعش أشارك فيها".

برامج المقالب

وانتقد صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، نشر المشاهير لحياتهم الشخصية على وسائل السوشيال ميديا، مؤكدا أن الأجيال الحالية من الشباب تفكيرهم مختلف عن جيله ويستخدمون السوشيال ميديا والهواتف المحمولة بطريقة غريبة.

مشكلة الأجيال

واستكمل: "مشكلتي مش مع بناتي ولكن مع أحفادي وعندي حفيدين والموبايل حاجة صعبة جدا بالنسبة لهم ولهم طرق وتفكير وطريقة تفكيرهم مختلفة ودماغهم مختلفة".