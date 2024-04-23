إزالة 90 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالقليوبية

تابع د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة والتي بدأت من السبت الماضي وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

قال المحافظ إن ما تم تنفيذة اليوم ضمن المرحلة الثالثة من (الموجة 22) تنفيذ 45 قرار إزالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم 23 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 1051 مترا مربع ولاية الري والصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز أجا ونبروه والمنزلة والمطرية وكذلك عدد (23) تعديا علي الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 11877 مترا مربعا بمراكز منية النصر ودكرنس والمنزلة وتمي الأمديد.

أوضح مختار أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من (الموجة 22) عدد 90 قرار إزالة تعدٍ علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منها 54 قرار إزالة تعد بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (1955) مترا مربعا و13 قرار إزالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة فدان و5 قراريط 23 سهمًا وعدد (23) تعديا على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 12127 مترا مربعا.

ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ إجراءات التحفظ على الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.

وأشار مختار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات، بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي عرضه محمد جلال، مدير عام الأملاك بالمحافظة الذى أوضح أن الحملات يتم تنفيذها، بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.