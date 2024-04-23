الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابه 3 أشخاص في تصادم "توكتوك" و"ملاكي" بالدقهلية

توكتوك
توكتوك

شهد طريق الترزي ببلقاس بمحافظة الدقهلية حادث تصادم توكتوك مع سيارة ملاكي، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه بلقاس يفيد وقوع حادث على طريق الترزي ببلقاس بمحافظه الدقهلية.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطه بلقاس إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة آية إسماعيل إبراهيم إسماعيل، ٢١ سنة بكسر بالذراع الأيمن، وأمل محمد عادل،٣ سنوات، بجرح قطعي بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عادل عبد الفضيل، ٢٥ سنة، بجرح قطعي بالوجهن وكسر بالذراع الأيمن، ونقل المصابين لمستشفى بلقاس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

صام حجاج مديرا عاما للإنتاج والشئون الاقتصادية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة برئاسة لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة لمتابعة سير العمل بمجزر مركز ومدينة نبروة.

وأوضح مختار أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة للمرور على المجازر لمتابعة أعمال النظافة ورفع الكفاءة والوقوف على مدى جاهزية كل مجازر المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. 

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن المحافظة بجميع أجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحه والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات، عملا على راحة المواطنين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الأسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للأسواق حرصا توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.  
 

طريق الترزي بلقاس الدقهلية حادث تصادم إصابة ٣ أشخاص

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