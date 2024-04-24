الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شاب يطلق النار على والدته: خلصت عليها عشان المخدرات

عيار ناري
عيار ناري

قرر المستشار أيمن الشحات، مدير نيابة مركز المنصورة، وبإشراف المستشار محمد عجوة، رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس "صبح.خ.ع"، عاطل مقيم قرية شها التابعة للمركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتخلص من والدته بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، بسبب مشادة كلامية بينهما لتعاطيه المواد المخدرة وتأخره الدائم عن المنزل ومخالطته أصدقاء السوء.
 

تفاصيل الواقعة

واعترف المتهم تفصيليًا أمام مدير النيابة مجرى التحقيقات، بتفاصيل ارتكابه للواقعة، بأنه عقب عودته للمنزل في الساعات الأولى من يوم 21 الجاري حدثت مشادة بينه ووالدته "سماسم. س. إ" 2 عامًا، ربة منزل، بعد عودته متأخرًا نظرًا لتعاطيه عقاقير مخدرة، لم يدري بما قام به، وأطلق النار عليها.

وتبين للنيابة العامة أن المتهم سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة - مخدرات - سلاح  نارى"، أخرهم القضية رقم 682 لسنة 2023 جنايات قسم ثان الجنوب بمحافظة بورسعيد.

وأضاف أنه عقب ارتكابه جريمته خرج إلى الشارع مرة أخرى حاملاً فرد خرطوش، وأطلق النار على نفسه مما تسبب فى حدوث إصابته برأسه برش خرطوش.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على والدته ووفاتها حال تواجدها بالمنزل سكنهما بقرية شها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتهم ووالدته.

وبسؤال نجلة المتوفاة وتدعى "منة الله"، 18 عامًا، ربة منزل،  اتهمت شقيقها بإرتكاب الواقعة واطلاق النار على والدته ثم خرج الى الشارع عقب الواقعة واطلق النار على نفسه بواسطة فرد خرطوش مما أدى الى إصابته بالرأس.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بقراراتها السابقة.

مركز المنصورة محافظة الدقهلية مروان حبيب مدير المباحث الجنائية مدير أمن الدقهلية

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