ضبط 5 آلاف طن مواد غذائية فاسدة بالدقهلية

شنَّت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، تحت قيادة الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عددًا من حملات المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين, وذلك بناءً على الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وتوجيهات الدكتورة علياء أبوالسعود مدير الإدارة الصحية بالمنصورة.

وقام مكتب التفتيش والرقابة على الأغذية بالمرور والتفتيش على 36 منشأة غذائية تنوعت بين المصانع والمخازن، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 5 آلاف طن مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخزنة في مخزن به نقص شديد في الاشتراطات الصحية وخطر داهم, وهي عبارة عن 45 شيكارة فول حصي وزن الشيكارة 50 كيلو بدون بيانات ومخزنة في مخزن به مخلفات قوارض وخطر داهم وكذا 40 شيكارة عدس أصفر تركي وزن الشيكارة 10 كيلو، بالإضافة إلى 120 كرتونة خل أبيض مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص داخل كل كرتونة 12 زجاجة سعة لتر(وزن 900 جرام).

كما تم ضبط طن مشروب ويندي لوليتا عبارة أكياس مشروب مثلج مجهول المصدر ومدون عليه تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ الضبط.

كما تم تحرير عدد 34 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية وكذا تم سحب 14 عينة للفحص، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإعدام 800 كيلو أغذية مختلفة.

من جهته، أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل يومي للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

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