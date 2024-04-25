ضبط 271 مخالفة تمونينة في 16 مركزًا بنطاق الدقهلية

أكد د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، لافتًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، موضحًا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

في هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحال من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف د.السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار، رئيس مباحث التموين أسفرت عن تحرير 271 محضرًا بالمخالفات بنطاق 16 مركزًا ومدينة شملت مراكز ومدن وأحياء غرب المنصورة وطلخا وتمي الأمديد والكردي وميت غمر وشربين والمنصورة والجمالية وأجا ومنية النصر ودكرنس والسنبلاوين وبني عبيد ونبروه وميت سلسيل والمنزلة، وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

من جانبه، أوضح وكيل تموين الدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 580 مخبز علي مدار يومين ايام للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمى أوعذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وأيضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر ادارة منشأة دون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.

حيث تم إعدام كميات من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي 300 لتر زيوت سيارات و1500 علبة سجاير و47 شيكارة دقيق و16 اسطوانة غاز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.