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عامل يتهم 3 أطفال باستدراج نجله والاعتداء عليه جنسيًا بالدقهلية

الاعتداء الجنسي على
الاعتداء الجنسي على الاطفال - ارشيفية

حرر عامل مقيم في قرية كفر العرب، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بلاغًا لمركز الشرطة يتهم فيه 3 أطفال قصر باستدراج نجله، الطفل الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات، إلى إحدى الأراضي الزراعية والتعدي عليه جنسيًا، وبضبط المتهمين ومواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من "كريم.ع.س.أ"، 39 عاما، عامل، ومقيم قرية كفور العرب دائرة المركز وبرفقته نجله "م"، 6 سنوات، بقيام 3 أطفال قصر، وهم: "محمد.ح.ع"، 13 عاما، طالب بالصف السادس الإبتدائي الأزهري، و"محمد.خ.م"، 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، و"أحمد.ش.ا"، 13عاما، طالب بالصف السادس الإبتدائي الأزهري، ويقيمون بذات القرية، بالتعدي على نجلته جنسيا باستدراجه إلى إحدى الأراضي الزراعية والتعدي عليه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 54 لسنة 2024 جنح أحداث مركز شرطة طلخا والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

قرية كفر العرب مركز طلخا الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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